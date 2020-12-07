Харківські комунальники вирішили покосити траву в мороз

Відео опублікували очевидці в групі "Солнцеликий Харків" у Фейсбуці.

"Суворі гвардійці Геннадія влаштували зимовий закіс трави", - написав автор відео.

"Вже мідари не знають куди бабло списувати!", "Походу гвардійцям видали хорошої трави", " а як раніше по дощу вулиці поливалки поливали? І нічого, нормальні люди виросли", "який мер, такі і газони", " Дерева, розумію, на гепадрилівську хвабрику меблів.. А від трава їм навіщо? Чи в готелі "Інтурист" кіз тримають?", - пишуть в коментарях харків'яни.

Крім того в харківських реанімаціях закінчилися місця для пацієнтів з китайським вірусом.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова.

Станом на 7 грудня в опорних лікарнях, які приймали пацієнтів з коронавірусом, не залишилося місць у реанімаціях.

За її словами, місця в реанімаціях заповнені на 100%.

"На ранок 7 грудня в опорних ковидних лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора", - повідомила Наталія Попова.

Волонтер додала, що залишилося всього кілька місць з кисневими точками.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".