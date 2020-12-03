В Харкові знайшли тіло мертвого чоловіка
Про це повідомляє Telegram-канал "Труха".
1 грудня на терасі непрацюючого кафе виявили тіло чоловіка, придавлене холодильником.
Тіло знайшли біля входу в одне з непрацюючих кафе на вулиці Героїв праці.
Правоохоронці розглядають версію, що чоловік хотів вкрасти холодильник, але обставини призвели до трагічного фіналу.
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"Найбезглуздіша смерть. Померти в спробкм вкрасти холодильник. Хоча якщо це виявиться правдою ,то наш народ викручуються в цій країні як можуть", "добре що не виставили обличчя для впізнання", "ну це не логічно з приводу крадіжки. Видно,що габарити не відповідають тому, щоб один його потягнув. Повинен бути хоча б ще один помічник, який, можливо, і був, але після того, що сталося, втік", - пишуть в коментарях харків'яни.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
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