Під Харковом три бригади рятувальників гасили пожежу
У Дергачах близько двох годин боролися з вогнем у торговій будівлі.
На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 300 квадратних метрів.
Для боротьби з НП залучили три одиниці техніки та 20 рятувальників. Причину пожежі зараз з'ясовують.
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Крім того ми писали, що в Чугуївському районі Харкова сталася пожежа.
Горіла господарська споруда на території приватного будинку.
Пожежа сталася 3 грудня вночі, повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Харківській області.
Сарай, в якому знаходилися близько 80 гусей, качок, курей і курчат, був у вогні.
Полум'я від госпбудівлі перекинулося на нежитловий будинок, загальна площа пожежі склала 90 кв. м.
Вогонь загасили через 3,5 години, вся домашня птиця загинула. Наразі з'ясовуються причини загоряння.
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