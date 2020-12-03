Под Харьковом три бригады спасателей тушили пожар

В Дергачах около двух часов боролись с огнем в торговом здании.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Для борьбы с ЧП привлекли три единицы техники и 20 спасателей. Причину пожара сейчас выясняют.

Кроме того мы писали, что в Чугуевском районе Харькова произошел пожар.

Горела хозяйственная постройка на территории частного дома.

Пожар случился 3 декабря ночью, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сарай, в котором находились около 80 гусей, уток, куриц и цыплят, был в огне.

Пламя от хозпостройки перебросилось на нежилой дом, общая площадь пожара составила 90 кв. м.

Огонь потушили через 3,5 часа, вся домашняя птица погибла. Сейчас выясняются причины возгорания.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.