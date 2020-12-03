В Чугуївському районі Харкова сталася пожежа
Горіла господарська споруда на території приватного будинку, передає "Об'ктив".
Пожежа сталася 3 грудня вночі, повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Харківській області.
Сарай, в якому знаходилися близько 80 гусей, качок, курей і курчат, був у вогні.
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Полум'я від госпбудівлі перекинулося на нежитловий будинок, загальна площа пожежі склала 90 кв. м.
Вогонь загасили через 3,5 години, вся домашня птиця загинула. Наразі з'ясовуються причини загоряння.
Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.
Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.
Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.