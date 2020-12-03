В Харкові сильно похолодає
4 грудня у Харкові можливий мокрий сніг. Вдень температура повітря вночі буде 0-мінус 5 градусів, вдень -3 , + 2 градуси.
У суботу, 5 грудня, буде хмарно. Вночі - до 7 градусів морозу, вдень - мінус 4-плюс 1 градус.
У неділю, 6 грудня, буде хмарно. Вночі-до мінус 10, вдень-мінус 5 градусів.
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У понеділок вночі стовпчик термометра опуститься до -11 градусів, вдень - близько - 5.
Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.
Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.
Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.