В Харкові багатодітну сім'ю намагаються вижити з квартири

Харків'янина Андрія Кур'яновича буквально вигнали з квартири двоє чоловіків спортивної зовнішності, передають "Вікна".

"Рейдери" заявилися з нібито документами на житло, а їх головним аргументом стала фраза: "треба було вчасно віддавати кредит".

У 2007 році Андрій дійсно взяв кредит на розвиток меблевого бізнесу, залишивши в заставу квартиру, і за сьогоднішнім курсом винен банку 240 тисяч гривень. За його словами, він його не віддає, оскільки не знає кому.

Чоловіки ж, які заявилися з "документами на квартиру" заявили, що приміщення було продано на торгах і тепер вони його законні власники.

Чоловіка вигнали на вулицю в домашньому одязі, а вдома в "заручниках" його чекає дружина і п'ятеро малолітніх дітей.

Поліція розводить руками-мовляв подібні конфлікти повинні вирішуватися через суд, і вони не в праві щось робити.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.