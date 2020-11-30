В гуртожитку харківського Вузу сталася потужна пожежа

28 листопада в п'ятиповерхову будівлю студентського гуртожитку Харківського національного медичного університету оперативно злетілися пожежники.

"За адресою виїхали чотири відділення рятувальників на автоцистернах і два відділення на автодрабинах", - повідомили в ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників горіла кімната на п'ятому поверсі, з гуртожитку евакуювали сто людей.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.