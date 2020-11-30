В гуртожитку харківського Вузу сталася потужна пожежа
28 листопада в п'ятиповерхову будівлю студентського гуртожитку Харківського національного медичного університету оперативно злетілися пожежники.
"За адресою виїхали чотири відділення рятувальників на автоцистернах і два відділення на автодрабинах", - повідомили в ДСНС в Харківській області.
На момент прибуття рятувальників горіла кімната на п'ятому поверсі, з гуртожитку евакуювали сто людей.
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Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.