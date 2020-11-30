Харківських школярів можуть відправити на зимові канікули достроково

Про це заявив заступник голови Харківської обласної держадміністрації Тарас Пастух, передає "Знай".

"Дуже часто ми чуємо думки про те, що не потрібно розривати контакт через дистанційне навчання в школах, тому що діти якщо хворіють, то в дуже легкій формі, не потрапляють в лікарні... але діти — ідеальні носії цієї хвороби», - зазначив Пастух.

Щоб зупинити поширення коронавірусу, школярів області планують відправити на зимові канікули раніше звичайного, про це вже обговорюється з головами ОТГ.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.