В Харківській області активізувалися гризуни

Миші поширилися на полях з посівами озимої пшениці та ріпаку.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби України в Харківській області зазначають, що миші активізувалися на полях протягом останнього тижня. Гризуни заселяють посіви по 1-2 колонії на гектар.

Є один спосіб побороти навалу-дотримання графіка обробки полів пестицидами.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.