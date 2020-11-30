В Харківській області зафіксували 70 порушень карантину вихідного дня

У суботу, 28 листопада, перевірили 2002 заклади, на 70 об'єктах виявлено порушення. У Харкові перевірено 1214 об'єкти, з них порушували карантин – 39 місць, передає "objectiv.tv".

Фахівці провели з робітниками роз'яснювальну роботу.

поліція, українці, маски, штрафи

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Популярні новини зараз

Каменських посеред вулиці безсоромно задерла сукню, не залишивши місця для фантазії: "Ну і бомба"

Мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: "Як дві краплі"

Екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді: "Нереально перезарядилася..."

Корейська Кардаш'ян без білизни ледве втримала апетитні "вишеньки" в декольте: "Бачу пристрасть"
Показати ще

Так, станом на 9:00 30 листопада в регіоні зафіксовано 120 випадків захворювання за добу, 4 людини померло, 1339 одужало.

коронавірус, лікарня

В Україні зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID -19. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Госпіталізовано - 1161 особу; летальних випадків - 114; одужали - 5771 особу.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.