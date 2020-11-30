В Харківській області зафіксували 70 порушень карантину вихідного дня
У суботу, 28 листопада, перевірили 2002 заклади, на 70 об'єктах виявлено порушення. У Харкові перевірено 1214 об'єкти, з них порушували карантин – 39 місць, передає "objectiv.tv".
Фахівці провели з робітниками роз'яснювальну роботу.
Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
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Так, станом на 9:00 30 листопада в регіоні зафіксовано 120 випадків захворювання за добу, 4 людини померло, 1339 одужало.
В Україні зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID -19. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.
Госпіталізовано - 1161 особу; летальних випадків - 114; одужали - 5771 особу.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.