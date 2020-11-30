У центрі Харкова люди ходити у костюмах зі сміття

У вбранні зі сміттєвих пакетів, пластикових пляшок, обгорток з-під чіпсів і солодощів учасники акції пройшлися від Саду Шевченка до площі Конституції, передає "Суспільне".

"Перехожі років до 25 коли бачили нас, посміхалися, знімали на телефон. А ті, хто постарше, підтримували, навіть дякували. Хтось з дітьми зупинявся, пояснював як треба берегти природу", - розповів організатор акції Артем Приходько.

Фото-Артем Приходько.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Так, станом на 9:00 30 листопада в регіоні зафіксовано 120 випадків захворювання за добу, 4 людини померло, 1339 одужало.

В Україні зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби-19. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Госпіталізовано - 1161 особу; летальних випадків - 114; одужали - 5771 особу.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.