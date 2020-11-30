В Харкові машина швидкої потрапила в ДТП

Так, на вулиці Клочківській зіткнулися автомобіль Lanos і машина швидкої допомоги, аварія сталася в районі Соснової гірки ввечері 29 листопада, передають в телеграм-каналі «ХС.Харків».

Машина Lanos відлетіла на узбіччя в бік шиномонтажу, пошкодився капот і у авто швидкої допомоги.

Подробиці ДТП і наявність постраждалих уточнюються.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Так, станом на 9:00 30 листопада в регіоні зафіксовано 120 випадків захворювання за добу, 4 людини померло, 1339 одужало.

В Україні зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID -19. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Госпіталізовано - 1161 особу; летальних випадків - 114; одужали - 5771 особу.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.