В Харькове машина скорой попала в ДТП

Так, на улице Клочковской столкнулись автомобиль Lanos и машина скорой помощи, авария произошла в районе Сосновой горки вечером 29 ноября, передают в телеграмм-канале «ХС.Харьков».

Машина Lanos отлетела на обочину в сторону шиномонтажа, повредился капот и у авто скорой помощи.

Подробности ДТП и наличие пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество заболевших китайским вирусом.

Так, по состоянию на 9:00 30 ноября в регионе зафиксировано 120 случаев заболевания за сутки, 4 человека умерло, 1339 выздоровело.

В Украине зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Госпитализировано - 1161 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 5771 человек.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.