В Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом

Так, станом на 9:00 30 листопада в регіоні зафіксовано 120 випадків захворювання за добу, 4 людини померло, 1339 одужало.

В Україні зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID -19. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Госпіталізовано - 1161 особу; летальних випадків - 114; одужали - 5771 особу.

Раніше ми писали, що повний локдаун в Україні швидше за все введуть на період з 14 грудня по 25 січня.

Таку думку висловив політичний аналітик Руслан Бізяєв в інтерв'ю Politeka-online.

Він підкреслив, що повного локдауну Україні не уникнути, і зараз питання стоїть тільки в датах.

"Це однозначно проблематика 2020 року. Я не думаю, що це перетягнуть на наступний рік. Сенс?"- сказав Бизяев.

Коментуючи слова Авакова про те, що не потрібно чекати новорічних свят, і треба терміново вводити локдаун вже зараз, Бізяєв підкреслив, що це потрібно для того, щоб вирішити кілька завдань.

"Перше - це завдання медичне. Друга-економічна. Чим раніше вводиш локдаун, тим раніше з нього виходиш. За великим рахунком, це треба було робити в жовтні", - упевнений експерт.

Він нагадав, що повний локдаун вводився навесні, коли в Україні було близько 500-600 хворих. Зараз ця цифра досягла 12 тисяч.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.