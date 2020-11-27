В Харківській області у 2020 році збільшилася кількість безробітних громадян
Як повідомили в Обласному Центрі зайнятості, кількість жителів, які не мають постійної роботи, зросла на 22% або на 14 тис.осіб, порівняно з минулим роком.
Про це повідомив заступник керівника Центру зайнятості Анатолій Толстих.
На ситуацію сильно вплинула епідемія китайського вірусу і пов'язані з нею проблеми, кажуть фахівці.
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Раніше ми писали, що харків'янам показали найстрашніший під'їзд у місті.
Телеграм-канал "Харків life" опублікував фото під'їзду з моторошними написами в під'їзді і дивними сходами.
"Ти піднімаєшся по сходах, розставленим в якомусь хаотичному порядку.
Незабутнього антуражу під'їзду додає напис "вбивати" і "я тебе покалічу" прямо на вході. Зверніть особливу увагу на написи на вхідних дверях в під'їзд. Як взагалі там люди живуть?",- задається питанням автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.