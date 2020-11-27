Харків'янам показали найстрашніший під'їзд у місті
Телеграм-канал "Харків life" опублікував фото під'їзду з моторошними написами в під'їзді і дивними сходами.
"Ти піднімаєшся по сходах, розставленим в якомусь хаотичному порядку.
Незабутнього антуражу під'їзду додає напис "вбивати" і "я тебе покалічу" прямо на вході. Зверніть особливу увагу на написи на вхідних дверях в під'їзд. Як взагалі там люди живуть?",- задається питанням автор публікації.
Крім того, нещодавно ми писали, що в Харкові вандали розгромили автобусну зупинку.
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"Недобрий Ранок на зерновій: вандали труханули зупинку. Коли забув маску і тебе не впустили в автобус?",- підписав фото автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.