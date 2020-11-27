В Харкові вандали розгромили автобусну зупинку

Про це повідомив телеграм-канал "Труха".

"Недобрий Ранок на зерновій: вандали труханули зупинку. Коли забув маску і тебе не впустили в автобус?",- підписав фото автор публікації.

"Не перший раз ця зупинка терпить", "Ну що за осколки мозку у людей в головах, це ж з**А все з нашої кишені", "у нас не люди,а д**мули,що ні споруди,все треба зламати і зруйнувати,а у самих буде потім ж**а покинути на зупинці,яка Європа, коли люди неандертальці", " а є хоч якісь докази що це саме вандали??? Я особисто 2 рази спостерігав картину як ці скла буквально волаються на дрібні частини без найменшої участі людини. Чи то це перепади температур + вітер , або ще що, але факт залишається фактом. Так що не завжди це справа рук людських", - обурюються харків'яни в коментарях.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.