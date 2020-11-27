Під Харковом маленька дівчинка сильно пошкодила ногу і не могла сама дійти до лікарні
У Мереф'янському районі поліцейські помітили дівчинку, яка сиділа на узбіччі дороги, передає "sq.com.ua".
12-річна школярка пошкодила ногу під час вечірньої пробіжки і вирішила самостійно йти в лікарню.
По дорозі дівчинці стало погано, вона сіла на узбіччя і чекала допомоги.
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Поліцейські доставили школярку в лікарню для надання допомоги, зараз стан здоров'я дівчинки задовільний.
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