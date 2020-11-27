Ще дві Харківські лікарні готові відкрити відділення для хворих китайським вірусом

Про це повідомили в прес-службі облради з посиланням на заступника голови облради Володимира Скоробагача, передає Харків Times.

Лікарні з понеділка, якщо місця в інших опорних лікарнях виявляться зайняті, почнуть прийом хворих з підтвердженим COVID-19.

«На даний момент там є 12 кисневих точок в реанімації. Також 50 концентраторів, які були нещодавно куплені за рахунок Фонду боротьби з коронавірусом, передадуть з міських лікарень, ще кілька концентраторів надійде з обласних лікувальних установ", - повідомив Володимир Скоробагач.

Раніше ми писали, що локдаун розірве ланцюг передачі китайського вірусу.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У МОЗ побоюються погіршення ситуації під час новорічних свят.

Інфекціоніст Ольга Голубовська також вважає, що пік захворюваності COVID-19 буде в грудні-січні. Причому, зараз українці важче переносять хворобу через погодні умови, отримуючи велику дозу збудника.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

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