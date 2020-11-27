Ще дві Харківські лікарні готові відкрити відділення для хворих китайським вірусом
Про це повідомили в прес-службі облради з посиланням на заступника голови облради Володимира Скоробагача, передає Харків Times.
Лікарні з понеділка, якщо місця в інших опорних лікарнях виявляться зайняті, почнуть прийом хворих з підтвердженим COVID-19.
«На даний момент там є 12 кисневих точок в реанімації. Також 50 концентраторів, які були нещодавно куплені за рахунок Фонду боротьби з коронавірусом, передадуть з міських лікарень, ще кілька концентраторів надійде з обласних лікувальних установ", - повідомив Володимир Скоробагач.
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У МОЗ побоюються погіршення ситуації під час новорічних свят.
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