В Харківській лікарні залишаються четверо травмованих під час вибуху людей
Нагадаємо, що харків'яни постраждали в результаті вибуху на газорозподільному пункті в Дергачівському районі, який стався 28 жовтня.
Про це повідомила прес-секретар Харківської міськради Ольга Мірошниченко, передає "Суспільне".
Відомо що двох травмованих виписали з лікарні вранці 27 листопада.
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Стан чотирьох, в опіковому відділенні, поліпшується, з реанімації перевели в звичайну палату пацієнта, який переніс операцію.
Всіх травмованих планують виписати з лікарні до середини грудня.
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