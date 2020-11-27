В Харківській лікарні залишаються четверо травмованих під час вибуху людей

Нагадаємо, що харків'яни постраждали в результаті вибуху на газорозподільному пункті в Дергачівському районі, який стався 28 жовтня.

Про це повідомила прес-секретар Харківської міськради Ольга Мірошниченко, передає "Суспільне".

Відомо що двох травмованих виписали з лікарні вранці 27 листопада.

Стан чотирьох, в опіковому відділенні, поліпшується, з реанімації перевели в звичайну палату пацієнта, який переніс операцію.

Всіх травмованих планують виписати з лікарні до середини грудня.

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У МОЗ побоюються погіршення ситуації під час новорічних свят.

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