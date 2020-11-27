Локдаун розірве ланцюг передачі китайського вірусу

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У МОЗ побоюються погіршення ситуації під час новорічних свят.

Інфекціоніст Ольга Голубовська також вважає, що пік захворюваності COVID-19 буде в грудні-січні. Причому, зараз українці важче переносять хворобу через погодні умови, отримуючи велику дозу збудника.

"Скільки можна говорити одне і теж.Кількість хворих зростає з кожним днем.Нарешті потрібні дії, а не просто міркування", " Локдаун, тобішь повна ізоляція, це крах для країни, а в першу чергу для людей", " не врятує локдаун.Вірус перемагає, а економіка рухне вся і люди будуть вмирати від голоду.Потрібні заходи, але не голодомор", " При зупинці країни, економіка піде в різке піку, не буде ні роботи ні їжі нічого вони влаштують голодомор. Ми вже побачили як на лікарні ліки виділяють, всі лікуються самі, хто може, хто не може залишають вмирати. Мета цього локдауну тільки одна, знищити країну і людей", "Ось ось до нуля хворіти буде нікому від голоду підуть в інший світ", - обурюються українці в мережі.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.