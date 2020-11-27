На Харківщині отруїлися діти
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
До поліції Дергачівського району надійшла інформація про отруєння вихованців дитсадка в районному центрі.
Поліцейські з'ясували, що 25 листопада в садку перебували десятеро дітей віком від трьох до чотирьох років.
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Діти того дня їли молочний суп з макаронами, а наступного дня вихователька групи повідомила про відсутність шістьох з них.
Батьки по телефону повідомили, що діти отруїлися і деяким з них довелося звертатися до лікарів.
Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.
За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.
"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.