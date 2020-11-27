В Харківській області зник велосипедист
Родичі розшукують 47-річного Сергія Козлова, жителя селища Великий Бурлук.
Востаннє чоловіка бачили 13 листопада - о 8 ранку вийшов з дому, сів на зелений велосипед і поїхав в село Замост, але чоловік не доїхав до пункту призначення.
Прикмети розшукуваного: зріст 177-179 см, Худорлява статура, є шрам на потилиці.
Був одягнений у камуфляжну куртку, сині джинси, чорні чоботи і шапку.
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Будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного родичі просять повідомити за тел: 068-777-0-112 або 102.
Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.
За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.
"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.