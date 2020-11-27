Син Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський опублікував сімейне фото в День подяки

Як передає Politeka.net, це свято відзначають в Америці в останній четвер листопада.

Швидше за все сім'я мера теж дотримується цієї традиції.

Так, Син Кенеса опублікував фото 2019 року, на якому позують мер Харкова, його прийомний син Родіон Гайсинський, дружина Кернеса Оксана Гайсинська, сестра Оксани Ганна Гайсинська.

Раніше ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".