В Харкові встановлять нові камери

Вони фіксуватимуть потоки машин, що дозволить правильно виставляти циклограми для швидкого проходження світлофорів у різний час доби, передає телеграм-канал "Віха".

"Також камери фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху - порушення швидкісного режиму, перетин суцільної лінії та ін. Крім того, камери будуть відзначати колір і номерні знаки автомобілів", - пояснив Ігор Терехов.

Камери будуть встановлені на магістралях з великим трафіком - пр.Московському, пр. Гагаріна, пр. Науки, вул. Клочківській, в центральній частині міста. Всього-1 тис. 22 камери, в тому числі з фіксацією швидкості.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.