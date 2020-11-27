В Харкові вантажівка розчавила жінку-пішохода

Страшний випадок стався на перехресті вулиці Молочної та Плеханівської 27 листопада о 09:37. Через кілька хвилин бригада медиків була на місці.

"Постраждала померла до приїзду лікарів. У неї відкрита черепно-мозкова травма. В результаті події їй відірвало голову. На вигляд жінці близько 50 років. За моєю інформацією, автомобіль, який збив пішохода, зник з місця події", - розповів Забашта, керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини.

У прес-службі поліції Харківської області розповісти про подробиці події пообіцяли пізніше.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.