На Харківщині був помічений військово-транспортний літак
Про це стало відомо з системи моніторингу авіаційних суден "Flightradar24", передає "Депо".
Так, 26 листопада, о 8:21 за місцевим часом з військового аеродрому в місті Стрілкове (Strzalkowo), злетів літак Lockheed C-130E Hercules.
Літак долетів до Харкова і, облетівши місто південними районами, взяв курс на північ - потім вилетів з повітряного простору України в напрямку РФ.
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Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.
За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.
"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.