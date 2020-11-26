Якщо ситуація з поширенням китайського вірусу буде погіршуватися, в Україні, зокрема в Харкові, можуть закрити міжміське сполучення

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

"Поки це питання обговорюється на рівні уряду, але точної відповіді на те, чи дійсно заборона набуде чинності, – поки немає. Якщо ми побачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це повідомлення", – сказав він.

Також Аваков заявив, що виступає за якнайшвидше введення жорсткого локдауну в країні терміном на 3 – 4 тижні.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.