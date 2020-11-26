В Харкові водій намагався сховатися від поліції

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

У Харкові вночі 26 листопада водій ВАЗ без включеного ближнього світла фар, спробував сховатися від патрульних

Але це йому не вдалося, так як водій зіткнувся з Daewoo Lanos.

Пройти на місці ДТП тест на сп'яніння водій відмовився.

На харків'янина складено адмінпротоколи за порушення ПДР та за відмову від огляду.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.