В Харкові автомобіль протаранив чотири іномарки

У прес-службі поліції розповіли, що ввечері 25 листопада патрульні отримали інформацію про ДТП без травмованих на спуску.

Учасниками ДТП стали Автомобілі "ІЖ 2717", Land Rover, Toyota, Land Rover і Nissan.

Відомо, що в результаті ДТП ніхто не постраждав.

На водій автомобіля "ІЖ" патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП за порушення п.16.11 та п. 2. 3 Б ПДР України.

У мережі повідомили, що утворився величезний затор в районі вулиці Жилярді під час руху в напрямку Салтівки.

Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.