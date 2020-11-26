В Харкові автомобіль протаранив чотири іномарки
У прес-службі поліції розповіли, що ввечері 25 листопада патрульні отримали інформацію про ДТП без травмованих на спуску.
Учасниками ДТП стали Автомобілі "ІЖ 2717", Land Rover, Toyota, Land Rover і Nissan.
Відомо, що в результаті ДТП ніхто не постраждав.
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На водій автомобіля "ІЖ" патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП за порушення п.16.11 та п. 2. 3 Б ПДР України.
У мережі повідомили, що утворився величезний затор в районі вулиці Жилярді під час руху в напрямку Салтівки.
Раніше ми писали, що жителі Харкова поскаржилися на роботу провідниць в електричці.
За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.
"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.