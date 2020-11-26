Житель Харкові поскаржилися на роботу провідниць в електричці

Про це пише Телеграм-канал "Х.Х".

За словами автора, провідниці замість того, щоб перевіряти масочний режим, попросили поступитися їм місцем, а після і зовсім дістали доміно і грали всю дорогу.

"Електричка Харків-Левада-Ізюм, 19: 00. Дві малихі-провідниці, які повинні стежити за масочним режимом, попросили їм поступитися місцем, типу третю чекають, а потім внаглую дістали (на місце, що звільнилося, доміно і грали всю дорогу). По * * й їм, що у вагоні всім с*ать на маски", - обурився автор публікації.

Раніше ми писали, що в Харкові намагалися викрасти людину.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури в Харківській області.

За даними слідства, 22-річний житель міста Бровари (Київська область) спланував викрадення харків'янина, який є лідером ромської громади.

"24 листопада 2020 року зловмисники викрали та незаконно позбавили волі цього чоловіка. Вони надіслали синові потерпілого записане відео з вимогою передати їм 100 тисяч доларів. У разі відмови від виконання вимог зловмисники погрожували нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або вбивством", - повідомили в прокуратурі. Силовики успішно провели спецоперацію і затримали зловмисників.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.