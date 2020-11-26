В Харкові намагалися викрасти людину
Про це повідомили в прес-службі прокуратури в Харківській області.
За даними слідства, 22-річний житель міста Бровари (Київська область) спланував викрадення харків'янина, який є лідером ромської громади.
"24 листопада 2020 року зловмисники викрали та незаконно позбавили волі цього чоловіка. Вони надіслали синові потерпілого записане відео з вимогою передати їм 100 тисяч доларів. У разі відмови від виконання вимог зловмисники погрожували нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або вбивством", - повідомили в прокуратурі.
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Силовики успішно провели спецоперацію і затримали зловмисників.
Раніше ми писали, що Олексіївська лінія метро у Харкові зупинилася.
Як передає телеграм-канал "Труха", на станції метро Ботсад, дівчина стрибнула під поїзд.
У повідомленні йдеться, що рух на Олексіївській лінії метро зупинили на 20 хвилин.
"Люди божеволіють"," бідненька, хочеться вірити, що все добре"," від хорошого життя напевно стрибнула"," Жесть", - пишуть харків'яни в коментарях.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.