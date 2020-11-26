В Харкові намагалися викрасти людину

Про це повідомили в прес-службі прокуратури в Харківській області.

За даними слідства, 22-річний житель міста Бровари (Київська область) спланував викрадення харків'янина, який є лідером ромської громади.

"24 листопада 2020 року зловмисники викрали та незаконно позбавили волі цього чоловіка. Вони надіслали синові потерпілого записане відео з вимогою передати їм 100 тисяч доларів. У разі відмови від виконання вимог зловмисники погрожували нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або вбивством", - повідомили в прокуратурі.

Силовики успішно провели спецоперацію і затримали зловмисників.

Раніше ми писали, що Олексіївська лінія метро у Харкові зупинилася.

Як передає телеграм-канал "Труха", на станції метро Ботсад, дівчина стрибнула під поїзд.

У повідомленні йдеться, що рух на Олексіївській лінії метро зупинили на 20 хвилин.

"Люди божеволіють"," бідненька, хочеться вірити, що все добре"," від хорошого життя напевно стрибнула"," Жесть", - пишуть харків'яни в коментарях.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.