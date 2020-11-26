Олексіївська лінія метро у Харкові зупинилася
Як передає телеграм-канал "Труха", на станції метро Ботсад, дівчина стрибнула під поїзд.
У повідомленні йдеться, що рух на Олексіївській лінії метро зупинили на 20 хвилин.
"Люди божеволіють"," бідненька, хочеться вірити, що все добре"," від хорошого життя напевно стрибнула"," Жесть", - пишуть харків'яни в коментарях.
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Раніше ми писали, що поліція перевіряє дотримання карантину в метро Харкова
Правоохоронці влаштували черговий рейд у метрополітені.
Як повідомили очевидці, поліцейські 24 листопада стежили за наявністю у пасажирів метро засобів індивідуального захисту.
Зокрема, поліцію помітили на станції метро "Історичний музей"
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.