Олексіївська лінія метро у Харкові зупинилася

Як передає телеграм-канал "Труха", на станції метро Ботсад, дівчина стрибнула під поїзд.

У повідомленні йдеться, що рух на Олексіївській лінії метро зупинили на 20 хвилин.

"Люди божеволіють"," бідненька, хочеться вірити, що все добре"," від хорошого життя напевно стрибнула"," Жесть", - пишуть харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що поліція перевіряє дотримання карантину в метро Харкова

Правоохоронці влаштували черговий рейд у метрополітені.

Як повідомили очевидці, поліцейські 24 листопада стежили за наявністю у пасажирів метро засобів індивідуального захисту.

Зокрема, поліцію помітили на станції метро "Історичний музей"

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.