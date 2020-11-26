Харківщина знову в лідерах за темпами поширення китайського вірусу
У Харківській області протягом доби захворюваність вірусом зросла на 1,7% і перевищила 53,4 тисячі пацієнтів, передають на сайті РНБО.
За останню добу в регіоні зафіксовано 895 нових випадків зараження вірусом (+1,7%), загальна кількість заражень становить 53433.
Протягом доби від коронавірусу померли 7 осіб, одужали — 1840.
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"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", — зазначив на своїй сторінці у "Фейсбук" голова МОЗ України Максим Степанов.
Раніше ми писали про те, що 26 листопада ще одна харківська лікарня почне приймати пацієнтів з китайським вірусом.
Про це повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Тарас Пастух.
Він повідомив, що днями кисневі концентратори поставлять в одній з залізничних лікарень.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.