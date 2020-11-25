26 листопада ще одна харківська лікарня почне приймати пацієнтів з китайським вірусом
Про це повідомляє заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Тарас Пастух.
Він повідомив, що днями кисневі концентратори поставлять в залізничні лікарні.
Раніше ми писали про те, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.
Розкішна Джолі прикрила пікантні місця ягодами на ліжку: "так, полуничка хороша"
Дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "Мене рятували..."
"Ніжки мамині": семирічна дочка Пугачової і Галкіна приголомшила видом з окулярами і білосніжною вуаллю
Гаряча "наречена" Харламова пограла язичком, розбурхавши найстійкіших: "Шикарний рот"
Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.
Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.
Десятки людей померли через отруєння алкоголем.
"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.