26 ноября еще одна харьковская больница начнет принимать пациентов с китайским вирусом
Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух.
Он сообщил, что на днях кислородные концентраторы поставят в железнодорожные больницы.
Ранее мы писали о том, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.
Самая богатая певица Украины после болезни дала жару в бесстыжем декольте: «Ох, это по-взрослому»
"Ножки мамины": семилетняя дочь Пугачевой и Галкина ошеломила видом с очками и белоснежной вуалью
Счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна..."
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Об этом сообщили в региональном управлении статистики.
Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.
Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.
"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.