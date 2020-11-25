Под Харьковом пропала пожилая женщина
В селе Караван пропала 66-летняя Любовь Сердюкова, сообщили волонтеры в поисковой группе "Милена" в Фейсбуке.
Жительницу Нововодолажского района в последний раз родные видели рано утром 23 ноября. 66-летняя пенсионерка вышла из дома в 7:30 и пропала бесследно.
Была одета: в легкую красную пятнистую куртку, бордовую шапку и галоши.
Пропавшая болеет сахарным диабетом и является инсулинозависимой.
Роскошная Джоли прикрыла пикантные места ягодами на постели: "Да, клубничка хороша"
Пэрис Хилтон сверкнула своей главной роскошью в мини-платье с декольте до пупка: "Блистательная"
Бесстыжая Анджелина Джоли едва не выронила бюст из экстремального декольте: «Какая кошечка»
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Сердюковой, просят сообщить по телефону (068) 777-0-112 или по номеру "102".
Ранее мы писали о том, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.
Об этом сообщили в региональном управлении статистики.
Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.
Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.
"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.