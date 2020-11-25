В Харкові СБУ затримала колишнього снайпера бойовиків "ЛНР"

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Звільнившись зі "служби" у бойовиків, він повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти в поле зору правоохоронців", - зазначили в СБУ.

Колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.