В Харкові СБУ затримала колишнього снайпера бойовиків "ЛНР"
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
"Звільнившись зі "служби" у бойовиків, він повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти в поле зору правоохоронців", - зазначили в СБУ.
Колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
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Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.
Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.
Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.
Десятки людей померли через отруєння алкоголем.
"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.