В Харькове СБУ задержала бывшего снайпера боевиков «ЛНР»

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Освободившись со «службы» у боевиков, он вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей», - отметили в СБУ.

Бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.

Об этом сообщили в региональном управлении статистики.

Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.

Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.

"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.