Під Харковом дівчина не впоралася з керуванням авто і злетіла в кювет

26-річна дівчина перебуваючи за кермом автомобіля Renault Kangoo травмувалася в аварії, яка сталася 24 листопада біля села Великі Проходи.

Від удару автомобіль сильно деформувався, а дівчину, яка була за кермом, затиснуло в салоні.

На місце ДТП викликали рятувальників, щоб звільнити дівчину. Постраждалу вдалося дістати, медики терміново госпіталізували її в Харківську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.