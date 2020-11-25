В Харкові люди залишилися без тепла

Більше 100 будинків на Салтівці 25 листопада залишилися без опалення та гарячої води. За даними харківських тепломереж сталося це через ремонт на ділянці тепломагістралі в районі перехрестя вулиці Валентинівської та пр.Тракторобудівників.

У зв'язку з цим до 22.00 не буде опалення та гарячої води в 103 житлових будинках, 5 школах, 3 дитячих садках, 1 лікарні на ділянці, обмеженій пр.Тракторобудівників, вул. Світлій, Валентинівській, Гвардійців-Широнінців, Героїв праці.

Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.