В Харкові люди залишилися без тепла
Більше 100 будинків на Салтівці 25 листопада залишилися без опалення та гарячої води. За даними харківських тепломереж сталося це через ремонт на ділянці тепломагістралі в районі перехрестя вулиці Валентинівської та пр.Тракторобудівників.
У зв'язку з цим до 22.00 не буде опалення та гарячої води в 103 житлових будинках, 5 школах, 3 дитячих садках, 1 лікарні на ділянці, обмеженій пр.Тракторобудівників, вул. Світлій, Валентинівській, Гвардійців-Широнінців, Героїв праці.
Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.
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Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.
Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.
Десятки людей померли через отруєння алкоголем.
"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.