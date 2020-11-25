25 листопада в Харкові очікується погіршення погоди

Протягом дня очікується хмарна погода, невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Дорожники закликали водіїв з особливою обережністю рухатися по мостах і естакадах, відмовитися від ризикованих маневрів і дотримуватися правил дорожнього руху.

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сніг, зима, мороз

Також ми писали, що патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.

Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.

Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.

поліція, українці, маски, штрафи

Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.