25 листопада в Харкові очікується погіршення погоди
Протягом дня очікується хмарна погода, невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
На дорогах місцями очікується ожеледиця.
Дорожники закликали водіїв з особливою обережністю рухатися по мостах і естакадах, відмовитися від ризикованих маневрів і дотримуватися правил дорожнього руху.
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Також ми писали, що патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.
Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.
Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.
Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.