Поліція перевіряє дотримання карантину в метро Харкові

Правоохоронці влаштували черговий рейд у метрополітені.

Як повідомили очевидці, поліцейські 24 листопада стежили за наявністю у пасажирів метро засобів індивідуального захисту.

Зокрема, поліцію помітили на станції метро "Історичний музей".

Крім того, ми писали, що в Харкові лікар відмовилася надягати маску, через що її оштрафували.

У понеділок 23 листопада в Харківській обласній стоматологічній поліклініці виникла перепалка - лікар працювала без захисної маски.

Жінка намагалася зробити дитині операцію і навіть після зауважень відмовилася надягати засіб захисту.

Мати пацієнта викликала поліцію.

Також ми писали, що патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.

Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.

Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.

Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.