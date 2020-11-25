Поліція перевіряє дотримання карантину в метро Харкові
Правоохоронці влаштували черговий рейд у метрополітені.
Як повідомили очевидці, поліцейські 24 листопада стежили за наявністю у пасажирів метро засобів індивідуального захисту.
Зокрема, поліцію помітили на станції метро "Історичний музей".
Розкішна Джолі прикрила пікантні місця ягодами на ліжку: "так, полуничка хороша"
Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: "забороняє…"
Повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь
Дефолт в Україні, експерт попередив, яким буде долар і що робити з грошима: "Бажано перевести в..."
Крім того, ми писали, що в Харкові лікар відмовилася надягати маску, через що її оштрафували.
У понеділок 23 листопада в Харківській обласній стоматологічній поліклініці виникла перепалка - лікар працювала без захисної маски.
Жінка намагалася зробити дитині операцію і навіть після зауважень відмовилася надягати засіб захисту.
Мати пацієнта викликала поліцію.
Також ми писали, що патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.
Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.
Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.
Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.