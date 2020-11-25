Під Харковом пропали три хлопчики

З інтернату в Зміївському районі Харківської області втекли три хлопчики у віці восьми, дев'яти і десяти років.

Як повідомляє поліція, їх вдалося знайти.

Зараз працівник ювенальної превенції втомлюються, що могло стати причиною втечі.

Раніше ми писали, що стало відомо, від чого харків'яни помирають найчастіше.

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем.

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.