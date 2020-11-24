Харківські патрульні побачили літню жінку, яка йшла вночі по вулиці в одній нічній сорочці

Опівночі 24 листопада на проспекті Тракторобудівників поліцейські підійшли до пенсіонерки, розповіли в прес-службі патрульної поліції Харкова.

Жінка не могла пояснити, куди вона йде і де проживає, а тільки змогла повідомити своє ім'я та прізвище.

Через базу даних патрульні встановили, що пенсіонерка живе біля місця, де її помітив екіпаж.

Поліцейські відвели 88-річну жінку додому, де її вже чекали родичі.

Раніше ми писали, що в Харкові неадекват зайшов у маршрутку і заявив, що має при собі вибухівку.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Харкова.

Так, чоловік повідомив водієві і пасажирам автобуса, що їм необхідно залишити транспортний засіб, тому що в його валізі нібито є вибухівка.

Після сказаного чужчина залишив валізу поруч з водієм-пасажири і водій покинули салон маршрутки.

Суд також визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України та призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.