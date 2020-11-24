В Харкові неадекват зайшов у маршрутку і заявив, що має при собі вибухівку
Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Харкова.
Так, чоловік повідомив водієві і пасажирам автобуса, що їм необхідно залишити транспортний засіб, тому що в його валізі начебто є вибухівка.
Після сказаного чужчина залишив валізу поруч з водієм-пасажири і водій покинули салон маршрутки.
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Суд також визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України та призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.
Раніше ми писали, що під Харковом випадково знайшли чоловіка, який був у розшуку багато років.
У пункті пропуску "Гоптівка" затримали чоловіка, який намагався пішки потрапити в Україну з Росії.
Як передавати у Східному територіальному управлінні Держприкордонслужби, вказаний чоловік раніше підозрювався у справі про зґвалтування.
Людина кілька років перебуває в розшуку. Ще в 2016 році чоловік проник в чужий будинок на території Дніпропетровської області і згвалтував жінку.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.