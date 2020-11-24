Страшна аварія сталася 23 листопада на проспекті Льва Ландау в Харкові

Про смертельну ДТП написали в телеграмі "ХС / Харків".

Повідомляється, що водій "євробляхи" проїхав на червоний сигнал світлофора, в цей час дорогу переходив чоловік.

Як розповіли свідки події, Mercedes їхав з дуже великою швидкістю від удару пішохід влетів у лобове і пробив його головою, зупинилося авто в 20 м від переходу.

Тіло чоловіка відкинуло на кілька метрів, його шию під час удару перерізало склом, тому, голова загиблого впала на торпеду машини.

Удар був дуже сильним-зім'ялася навіть задня частина даху машини.

Водієм "євробляхи" виявився іноземець, який стверджує, що не їхав на заборонений сигнал.

Раніше ми писали, що в Харкові сталася серйозна аварія.

Про це повідомив повідомив керівник "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктор Забашта.

24 листопада на вулиці Гольдбергівській в Основ'янському районі Харкова в результаті ДТП постраждали 6 осіб, у тому числі двоє дітей.

Одній дитині два роки і сім місяців, другому чотири роки.

З місця аварії всіх учасників госпіталізували.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.