Страшна аварія сталася 23 листопада на проспекті Льва Ландау в Харкові
Про смертельну ДТП написали в телеграмі "ХС / Харків".
Повідомляється, що водій "євробляхи" проїхав на червоний сигнал світлофора, в цей час дорогу переходив чоловік.
Як розповіли свідки події, Mercedes їхав з дуже великою швидкістю від удару пішохід влетів у лобове і пробив його головою, зупинилося авто в 20 м від переходу.
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Тіло чоловіка відкинуло на кілька метрів, його шию під час удару перерізало склом, тому, голова загиблого впала на торпеду машини.
Удар був дуже сильним-зім'ялася навіть задня частина даху машини.
Водієм "євробляхи" виявився іноземець, який стверджує, що не їхав на заборонений сигнал.
Раніше ми писали, що в Харкові сталася серйозна аварія.
Про це повідомив повідомив керівник "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктор Забашта.
24 листопада на вулиці Гольдбергівській в Основ'янському районі Харкова в результаті ДТП постраждали 6 осіб, у тому числі двоє дітей.
Одній дитині два роки і сім місяців, другому чотири роки.
З місця аварії всіх учасників госпіталізували.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.