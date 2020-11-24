В Харкові сталася серйозна аварія

Про це повідомив повідомив керівник "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктор Забашта, передавати Newsroom.

24 листопада на вулиці Гольдбергівській в Основ'янському районі Харкова в результаті ДТП постраждали 6 осіб, у тому числі двоє дітей.

Одній дитині два роки і сім місяців, другій чотири роки.

З місця аварії всіх учасників госпіталізували.

Крім того, ми писали, що харківські дорожники борються з наслідками снігопаду.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Харківщини.

На цих вихідних у всіх районах Харківської області йшов сніг, тому Дорожня техніка працювала в цілодобовому режимі.

Протягом вихідних днів на обробку дорожнього покриття використали понад 2500 куб.м піщано-соляної суміші та 800 тонн солі. Крім того, очищали проїжджу частину.

Рух дорогами в Харківській області з 21 по 23 грудня не припинявся і не обмежувався.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.