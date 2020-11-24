Стало відомо, від чого харків'яни вмирають найчастіше

Про це повідомили в регіональному управлінні статистики.

Найбільше людей померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків і захворювань травної системи.

Десятки людей померли через отруєння алкоголем

"За дев'ять місяців 2020 року через проблеми з кровообігом померло 21 060 осіб. Це 69,2% всіх померлих у Харківській області. Ще 13,8% померлих (4 203 людини) погубив рак", - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Раніше ми писали, що на Харківщині заклади масово порушують карантин.

За інформацією ГУ Держспоживслужби в Харківській області, в суботу, 21 листопада, поліцейські перевірили 2 202 суб'єкта господарювання. На 169 об'єктах виявлено порушення, в тому числі на території Харкова перевірили 1 476 об'єктів, порушення виявлені на 128.

У неділю, 22 Листопада, перевірено 1 885 суб'єктів господарювання, на 56 об'єктах виявлено порушення, у тому числі на території Харкова перевірили 1 145 об'єктів, порушення виявлені на 23.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.